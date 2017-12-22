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Beşiktaş'tan Ada'ya Fellaini çıkarması!

Başkan Fikret Orman sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fellaini'nin menajeriyle Ada'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'tan Ada'ya Fellaini çıkarması!
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22 Aralık 2017 09:57
Beşiktaş gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı... Yönetim Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fellaini için dev bir adım atmayı planlıyor. Başkan Orman yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner ile birlikte İngiltere'ye giderek bu oyuncu için masaya oturacak.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Takıma dünya çapında bir yıldız kazandırmak isteyen Fikret Orman ilk hedef olarak aldığı Fellaini'nin menajeriyle görüşme yapacak. Bu zirvede Fellaini için menajere ciddi bir teklif sunması bekleniyor.

INTER VE PSG DE PEŞİNDE

Bu oyuncuya İtalya'nın Inter ve Fransız ekibi PSG'nin talip olduğunu bilen Orman'ın tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Fellaini için 12 milyon Euro'luk bir rakam sunulabileceği gelen bilgiler arasında.

ÖN PROTOKOL DA GÜNDEMDE

Beşiktaş' ı yakından takip eden Fellaini'nin ise yapılacak teklifin uygun olması durumunda geleceği öğrenildi. Fellaini ile anlaşma sağlandığı takdirde Belçikalı futbolcu ile ön protokol da imzalanacak.

5 SEZONDUR M.UNITED'TA

Belçikalı yıldız Marouane Fellaini 5 sezondur İngiltere'nin Manchester United takımında oynuyor.

İLK KULÜBÜ STANDARD LIEGE

Fellaini futbol hayatına 2006-2007 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege'de başladı. Ardından Everton'a gitti. Bu sezon 11 resmi karşılaşmada oynayan Fellaini toplam 4 gol kaydetti.

FELLAINI'DEN 'COME TO BEŞİKTAŞ' YANITI!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Marouane Fellaini için Beşiktaş taraftarının hamlesine Belçikalı oyuncudan sürpriz bir cevap geldi.

Beşiktaş taraftarlarının Instagram hesabını "Come to Beşiktaş" yorumları ile ablukaya aldığı yıldız isim, yaptığı paylaşımda Fransızca, "Hemen geliyorum" mesajını paylaştı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fellaini'nin peşinde Paris Saint-Germain ve Inter de bulunuyor.





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