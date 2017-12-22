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Beşiktaş gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı... Yönetim Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fellaini için dev bir adım atmayı planlıyor. Başkan Orman yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner ile birlikte İngiltere'ye giderek bu oyuncu için masaya oturacak.Takıma dünya çapında bir yıldız kazandırmak isteyen Fikret Orman ilk hedef olarak aldığı Fellaini'nin menajeriyle görüşme yapacak. Bu zirvede Fellaini için menajere ciddi bir teklif sunması bekleniyor.Bu oyuncuya İtalya'nın Inter ve Fransız ekibi PSG'nin talip olduğunu bilen Orman'ın tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Fellaini için 12 milyon Euro'luk bir rakam sunulabileceği gelen bilgiler arasında.Beşiktaş' ı yakından takip eden Fellaini'nin ise yapılacak teklifin uygun olması durumunda geleceği öğrenildi. Fellaini ile anlaşma sağlandığı takdirde Belçikalı futbolcu ile ön protokol da imzalanacak.Belçikalı yıldız Marouane Fellaini 5 sezondur İngiltere'nin Manchester United takımında oynuyor.Fellaini futbol hayatına 2006-2007 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege'de başladı. Ardından Everton'a gitti. Bu sezon 11 resmi karşılaşmada oynayan Fellaini toplam 4 gol kaydetti.ve'ın transfer gündeminde yer alaniçin Beşiktaş taraftarının hamlesine Belçikalı oyuncudan sürpriz bir cevap geldi.Beşiktaş taraftarlarının Instagram hesabını "" yorumları ile ablukaya aldığı yıldız isim, yaptığı paylaşımda Fransızca, "" mesajını paylaştı.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fellaini'nin peşinde Paris Saint-Germain ve Inter de bulunuyor.