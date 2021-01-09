Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı sürprizi

Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için Konyaspor'un kapısını çaldı, pazarlıklar başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı sürprizi
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09 Ocak 2021 10:23
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. İlk olarak Alanyasporlu Steven Caulker için temaslarda bulunan ancak net bir sonuç alamayan Siyah-Beyazlılar bu kez de rotayı Konyaspor'a çevirdi.

Beşiktaş yönetimi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakçı'ya talip oldu. Siyah-Beyazlılar'ın Konyaspor'a para ve futbolcu teklifinde bulunduğu, görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği belirlendi.

Ancak Konya Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Uğur Demirok'un ayrılığı sonrası savunmanın bir başka önemli ismi olan Abdülkerim'in de gönderilmesini istemediği öğrenildi.


 



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