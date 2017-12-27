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Beşiktaş'tan 9 gol yiyen Emrullah ile yollar ayrılıyor

Manisaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'tan 9 gol yiyen kaleci Emrullah Şalk ile yollarını ayırıyor.

Kaynak: AA
Beşiktaş'tan 9 gol yiyen Emrullah ile yollar ayrılıyor
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27 Aralık 2017 14:45
TFF 1'inci Lig'de devre arasına düşme hattında giren Manisaspor'da kaleci Emrullah ile yolların ayrılması bekleniyor. Alacakları nedeniyle kulübe ihtarname yollayan tecrübeli file bekçisini yönetimin kadroda tutmayı düşünmediği ileri sürüldü. Emrullah, kupada Beşiktaş'a deplasmanda 9-0 mağlup oldukları maçın ardından gözyaşlarını tutamayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Teknik direktör Fatih Tekke, ilk yarının son 7 haftasında eldivenleri genç kaleci Göktuğ'a emanet etti. Bu arada transfer yasağının kaldırılması için 6.5 milyon TL ödeme yapması gereken yönetimin mevcut kadroyla yola devam etmeyi planladığı iddia edildi. Yönetimin serbest kalmamaları için Metin ve Zahit'e ödeme yapması bekleniyor.

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