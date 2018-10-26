Beşiktaş'tan 4 yabancı oyunculu yeni şube!

Beşiktaş espor takım sayısını büyütmeye devam ediyor. Fortnite takımını duyuran Beşiktaş yine yabancı oyuncuları tercih etti.

Beşiktaş Fortnite takımını duyurdu. 4 Finlandiyalı oyuncudan oluşan takımla birlikte Beşiktaş Esports'un takım sayısı 7 oldu.


Black Rose takımından transfer edilen yeni Fortnite takımı oyuncuların isimleri ve kullanıcı adları:

Leevi "Windwalker" Metsovuori 
Joakim "Viallien" Haukilehto 
Arttu "Rottha" Liimatainen 
Miko "Koixx" Kes

Black Rose takımının geçmişi:



Beşiktaş'ın yabancı sınırına takılmadığı branşı Espor'da yabancı oyuncuları tercih ettiği bilinmekte. İşte Beşiktaş'ın Espor şubesininde bulunan branşlardaki yabancı oyuncu durumu:

PUBG: 4/4
Kadın CSGO: 5/5
Kadın LOL: 5/5
Street Fighter: 1/1
FIFA: 1/2
Erkek LOL: 2/5 
Fortnite: 4/4
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