Beşiktaş'tan 4 yabancı oyunculu yeni şube!
Beşiktaş espor takım sayısını büyütmeye devam ediyor. Fortnite takımını duyuran Beşiktaş yine yabancı oyuncuları tercih etti.
Beşiktaş Fortnite takımını duyurdu. 4 Finlandiyalı oyuncudan oluşan takımla birlikte Beşiktaş Esports'un takım sayısı 7 oldu.
Black Rose takımından transfer edilen yeni Fortnite takımı oyuncuların isimleri ve kullanıcı adları:
Leevi "Windwalker" Metsovuori
Joakim "Viallien" Haukilehto
Arttu "Rottha" Liimatainen
Miko "Koixx" Kes
Black Rose takımının geçmişi:
Beşiktaş'ın yabancı sınırına takılmadığı branşı Espor'da yabancı oyuncuları tercih ettiği bilinmekte. İşte Beşiktaş'ın Espor şubesininde bulunan branşlardaki yabancı oyuncu durumu:
PUBG: 4/4
Kadın CSGO: 5/5
Kadın LOL: 5/5
Street Fighter: 1/1
FIFA: 1/2
Erkek LOL: 2/5
Fortnite: 4/4
Şimdi sıra onlarda!
Karşınızda #FORTNITE takımımız!
Beşiktaş'a hoşgeldiniz! 🦅🦅🦅
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Now it is their turn! Introducing our #FORTNITE team! Welcome to Beşiktaş!🦅🦅🦅#CometoBesiktas#Beşiktaş pic.twitter.com/Zj4h09Cy7G
— Beşiktaş Esports (@bjkesports) 26 Ekim 2018
Black Rose takımından transfer edilen yeni Fortnite takımı oyuncuların isimleri ve kullanıcı adları:
Leevi "Windwalker" Metsovuori
Joakim "Viallien" Haukilehto
Arttu "Rottha" Liimatainen
Miko "Koixx" Kes
Black Rose takımının geçmişi:
Beşiktaş'ın yabancı sınırına takılmadığı branşı Espor'da yabancı oyuncuları tercih ettiği bilinmekte. İşte Beşiktaş'ın Espor şubesininde bulunan branşlardaki yabancı oyuncu durumu:
PUBG: 4/4
Kadın CSGO: 5/5
Kadın LOL: 5/5
Street Fighter: 1/1
FIFA: 1/2
Erkek LOL: 2/5
Fortnite: 4/4
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