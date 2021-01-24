Beşiktaş'tan 17'lik yeteneğe 3.3 milyon TL!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki genç sağ beki Bilal Ceylan'la anlaşmaya vardı

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan 17'lik yeteneğe 3.3 milyon TL!
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24 Ocak 2021 11:51
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürürken Eskişehirspor'un genç oyuncusu Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki sağ bek ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varırken transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların Bilal için Es-Es'e 3.3 milyon TL ödeyeceği öğrenilirken sözleşmenin 4.5 yıl olacağı kaydedildi. 



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