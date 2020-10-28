Beşiktaş'taki sorun devam ediyor

Kara Kartal, geçen sezon ki savunma hattını Domagoj Vida haricinde tamamen değiştirmesine ve 3 yeni transfer yapmasına rağmen, oynadığı her maçta gol yemekten kurtulamadı.



7 resmi ve bir hazırlık maçında toplam 15 gol yiyen Beşiktaş, maç başına gol yeme oranında 2'ye yaklaşarak savunma anlamında oldukça kötü bir istatistiğe sahip oldu.



Beşiktaş, aynı maçlarda 15 gol atarak bu sezonki toplam averajını sıfırda tuttu. Takım, lig maçlarında ise 8 gol atıp 9 gol yiyerek 6'ncı haftayı eksi 1 averajla kapattı.



