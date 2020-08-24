Beşiktaş'taki geleceği PAOK maçına bağlı

Beşiktaş'ın PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesi geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Zulte Waregem'de geçiren Cyle Larin için büyük önem taşıyor.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın maçta Kanadalı golcüye ilk 11'de şans tanıyacağı, Güven Yalçın ve Umut Nayir'i yedek soyunduracağı öğrenildi. Cyle Larin'in, ortaya koyacağı performans, siyah beyazlı takımdaki geleceğini önemli ölçüde şekillendirecek.



'KASIMPAŞA KOİTA'YI BIRAKMADI'



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bonservis bedeli almadan gönderen Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı istediklerini belirten Çebi, şöyle konuştu: "Santrfor adaylarımız var. Koita için ilgililerle görüştüğümde Kasımpaşa'nın planlamasında yer aldığı ve kalması gerektiğini söylediler. Biz talip olduğumuzu ve karar değiştirmeleri halinde görüşeceğimizi ilettik."





