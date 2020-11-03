Beşiktaş'ta zorlu viraj ve ilk 11 kararı

Süper Lig'de 7. haftayı 1-0'lık Yeni Malatya galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da keyifler yerine geldi. Milli ara ve bay haftasının peş peşe gelmesiyle elde edilen 3 haftalık süreçte takımını en iyi şekilde hazırlayan teknik direktör Sergen Yalçın, takımın son 2 maçı 6 puanla kapatması sonrasında gözünü cuma günü oynanacak Gaziantep karşılaşmasına çevirdi.Milli ara sonrasında oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Fenerbahçe maçına kadar puan kaybı istemiyorum. Her maçı bir final havasında oynayıp 10. haftada Kadıköy'de yapacağımız derbiye yüksek motivasyonla gideceğiz" diyen Yalçın, bu planı doğrultusunda 2 önemli virajı geride bıraktı.Cuma günkü Gaziantep maçının ardından Süper Lig'in Milli araya girmesi sonrasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar, bu iki mücadeleyi de zaferle tamamlamayı planlıyor.Yeni Malatyaspor mücadelesinde oyuncularının ortaya koyduğu futboldan memnun kalan teknik direktör Sergen Yalçın'ın; Josef de Souza'nın 1 maç daha cezasının bulunması, N'Koudou, Gökhan Töre ve Ajdin Hasic'in de cuma gününe yetişmeyecek olması sebebiyle kazanan 11'i bozmayacağı öğrenildi.