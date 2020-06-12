Koronavirüs arasının ardından Beşiktaş'ın ilk rakibi yarın Antalyaspor olacak. Ancak Kara Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, kadro kurma konusunda bir hayli sıkıntı yaşıyor.



Tecrübeli çalıştırıcı, Loris Karius ile yolların ayrılmasının ardından kalede Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu arasında seçimini bir türlü yapamadı. Ersin'in daha önce alt yaş kategorilerinde Milli takımlarda oynamasına rağmen A takımda şans bulamaması ve gerekli tecrübeye sahip olmaması Yalçın'ı düşündürüyor.



Utku ise geride kalan 26 haftada ligde ve kupada 1'er maçta Siyah- Beyazlı formayı giydi.



