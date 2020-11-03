Beşiktaş'ta yükseliş devri

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini alarak yükselişe geçti. Siyah-beyazlılar son iki maçı kazanmasıyla puanını 10'a çıkardı ve sıralamada bir maçı eksik olarak 8.liğe kadar yükseldi.



Sergen Yalçın ve öğrencilerinin şimdiki hedefi ise cuma akşamı deplasmanda oynayacakları Gaziantep maçını da kazanıp milli araya avantajlı ve moralli girmek. Kartal ayrıca Malataya galibiyetiyle bu sezonki iç saha şansızlığına da son verdi. Önce sahasında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve sahadan 1-1 ayrıldı.



RIO AVE'YE DE YENİLMİŞTİ



4'üncü haftada Gençlerbirliği ile karşılaşan siyah-beyazlı takım bu kez rakibine 1-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi elemesinde Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarla kaybederek yine iç sahada kazanamamıştı. Beşiktaş, Malatyaspor galibiyetiyle kendi evinde 3 maç sonra kazanmış oldu. Beşiktaş'ın yükselişinin bir diğer göstergesi de bu sezon ilk kez gol yemeden bir maçı tamamlamasıydı. Lig, Avrupa ve özel maçların hiçbirinde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, bu sezon 8 maçta kalesinde 15 gol görmüştü. Beşiktaş, Malatya karşısında ilk kez sahadan gol yemeden ayrıldı.



BEŞİKTAŞ'IN 5 ŞİFRESİ

Milli ara ve BAY geçilen hafta sonrası bambaşka bir havaya bürünen siyah-beyazlı takımın yükselişinde pek çok etken ön plana çıktı. Kartal'ın 2 haftalık başarılı performansının sebepleri şöyle:



1-Ghezzal ve Rosier'in performansı

2-Lens, Boyd, Douglas gibi takıma el freni olan isimlerin kadro dışı kalması.

3-Sergen Yalçın'ın sık sık yaptığı motivasyon konuşmaları.

4-Başkan Çebi'nin her maç öncesi takımı ziyaret edip moral vermesi.

5-Hocanın sisteminin oturmaya başlaması..



