Beşiktaş'ta yönetimin kararı, yardım toplanacak

Beşiktaş Kulübü, finansal açıdan zor günler geçirdiği için kampanya düzenlemeyi planlıyor.

Haber; Türkiye
Beşiktaş'ta yönetimin kararı, yardım toplanacak
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30 Ocak 2020 11:31
Finansal açıdan sıkıntılı günler yaşayan ve transfer dahi yapamayan Beşiktaş'ta yönetim mecburi bir karar aldı.

Siyah-beyazlı idareciler, kulübün kasasına kısa vadede nakit kazandırmak için yardım kampanyası düzenleyecek.

Beşiktaş'ın düzenleyeceği bu kampanyanın bir televizyon kanalında yapılması planlanıyor.

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