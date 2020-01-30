Beşiktaş'ta yönetimin kararı, yardım toplanacak

Finansal açıdan sıkıntılı günler yaşayan ve transfer dahi yapamayan Beşiktaş'ta yönetim mecburi bir karar aldı.
Siyah-beyazlı idareciler, kulübün kasasına kısa vadede nakit kazandırmak için yardım kampanyası düzenleyecek.
Beşiktaş'ın düzenleyeceği bu kampanyanın bir televizyon kanalında yapılması planlanıyor.
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Siyah-beyazlı idareciler, kulübün kasasına kısa vadede nakit kazandırmak için yardım kampanyası düzenleyecek.
Beşiktaş'ın düzenleyeceği bu kampanyanın bir televizyon kanalında yapılması planlanıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın