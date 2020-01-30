Beşiktaş'ta yönetimin kararı, yardım toplanacak

Finansal açıdan sıkıntılı günler yaşayan ve transfer dahi yapamayan Beşiktaş'ta yönetim mecburi bir karar aldı.Siyah-beyazlı idareciler, kulübün kasasına kısa vadede nakit kazandırmak için yardım kampanyası düzenleyecek.Beşiktaş'ın düzenleyeceği bu kampanyanın bir televizyon kanalında yapılması planlanıyor.