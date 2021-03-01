Beşiktaş'ta yönetimin Hasic beklentisi

Beşiktaş Yönetimi, Hasic konusunda beklenti içerisine girdi. Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi isimleri, ilk on birin sürekli oyuncuları haline getiren ve transfer piyasasında bu oyunculara değer kazandıran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı kutlayan siyah-beyazlıların, aynı şekilde Hasic'ten de çok umutlu olduğu dile getirildi.



Bir yandan sportif başarı ve bir yandan da takım içerisindeki oyuncuların parlatılıp değer kazanması için çaba sarf harcayan Beşiktaş Yönetimi, ekonomik kurtuluşu sadece şampiyonluklarla değil aynı zamanda oyuncu pazarlayarak sağlamak istiyor.



Yalçın ise sadece Hasic'e değil, diğer gençlere de skor avantajı bulduğu zaman süre vermek istiyor.



