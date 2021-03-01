Beşiktaş'ta yönetimin Hasic beklentisi

Yönetim, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi isimleri, ilk on birin sürekli oyuncuları haline getiren ve piyasasına değer kazandıran eşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı kutladı. Beşiktaş Yönetimi, Hasic konusunda beklenti içerisine girdi.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Beşiktaş'ta yönetimin Hasic beklentisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2021 08:10
Ajdin Hasic
Ajdin Hasic
Beşiktaş
Beşiktaş Yönetimi, Hasic konusunda beklenti içerisine girdi. Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi isimleri, ilk on birin sürekli oyuncuları haline getiren ve transfer piyasasında bu oyunculara değer kazandıran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı kutlayan siyah-beyazlıların, aynı şekilde Hasic'ten de çok umutlu olduğu dile getirildi.

Bir yandan sportif başarı ve bir yandan da takım içerisindeki oyuncuların parlatılıp değer kazanması için çaba sarf harcayan Beşiktaş Yönetimi, ekonomik kurtuluşu sadece şampiyonluklarla değil aynı zamanda oyuncu pazarlayarak sağlamak istiyor.

Yalçın ise sadece Hasic'e değil, diğer gençlere de skor avantajı bulduğu zaman süre vermek istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için