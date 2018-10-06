Taraftarlar sosyal medyada 2-0'lık Malmö mağlubiyetinin faturasınıkeserken, Beşiktaş yönetimi deneyimli teknik adamın arkasında bir kaya kadar sağlam duruyor.Babel, Quaresma, Oğuzhan ve Tolgay'ı yedek bıraktığı, Adem Ljacic'i ise 70'te kenara aldığı için çok eleştirilen hocaya sahip çıkan siyah-beyazlı yöneticiler, karşılaşmanın ardından yaptıkları durum değerlendirmesinde Şenol Güneş'in 11'i için "En ideal kadro" yorumunu yaptılar.Gollerin pozisyon bile sayılmayacak ataklarla geldiği görüşünde birleşen idareciler, şu sözlerle hocayı desteklediler: "Şenol Güneş futbolda tek patron. Bunu herkes böyle bilsin. Beşiktaş Kulübü'nde diğerlerinden belki de çok farklı bir sistem var. Biz teknik ekibin işini sorgulamaz, onlara karışmayız.UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığımız tüm rakiplerin görüntülü analizlerini hem kendisi hem de teknik ekibi yapmıştır. Üstelik maç takvimi uyduğu için kendisi İsveç'e gidip Malmö'yü canlı izleme fırsatı da buldu. Tabii ki onun sahaya sürdüğü kadro, en ideal 11'dir. Daha sadece 2 maç oynadık. Önümüzde 4 karşılaşma var. Bir mağlubiyet yüzünden hiçbir şeyi yıkıp, dökmeyiz. Dünyanın sonu değil. Telafi edeceğimiz maçlar olacak."