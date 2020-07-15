Beşiktaş'ta yönetimden menajerlere yetki yok

Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Güven Yalçın gibi isimlere ilgi artarken menajerlerin yetki istediği ancak olumsuz yanıt aldıkları bildirildi.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta yönetimden menajerlere yetki yok
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15 Temmuz 2020 13:10
Liglerde sona yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketlenirken Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Güven Yalçın gibi isimlere ilgi artmış durumda.

Rusya ve Avrupa'dan taliplileri olan Güven için menajerlerin Beşiktaş'ın kapısını çalarak yetki istediği ancak olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi.

Başkan Çebi ve ekibinin, hiçbir futbolcu için menajerlere yetki verilmeyeceğini belirtip, taliplilerin doğrudan kendileriyle görüşmesini istedi. Siyah-beyazlıların, daha önceki yönetimden kaynaklı menajer sıkıntıları nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edildi.

 



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