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Beşiktaş'ta yönetim ve Şenol Güneş transfer zirvesinde

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik kadro transfere nihai noktayı koymak için bugün Ümraniye'de bir araya gelecek. Quaresma ve Adriano gelişmeleri var.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta yönetim ve Şenol Güneş transfer zirvesinde
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22 Ocak 2019 13:00
SPORX ÖZEL - Ligin ikinci yarısı öncesi oldukça hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ta yönetim ve teknik kadro transfere nihai noktayı koymak için bugün Ümraniye'de bir araya gelecek.

Takımda yaşanan sürpriz ayrılık ve gelişmelerin ardından ilk yarı öncesi planlamasında değişiklikler olan teknik direktör Şenol Güneş bugün başkan Fikret Orman'dan mahrum olarak olan toplanacak olan transfer komitesiyle son rütüşları yapacak.

Q7'NİN AYRILIK GÜNÜ OLABİLİR

Q7'nin önce kalacağım demesi ardından bir hafta önce gitmeye karar vermesi ve alacaklarıyla ilgili ihtarname çekmesi Beşiktaş yönetimini kızdırdı.

Yıldız futbolcu konusunda ayrılık bugün ayrılık kararının kesinlik kazanacağı öğrenilirken, teknik direktör Şenol Güneş Adriano konusuna da bugün son noktanın koyulmasını isteyecek.

Zirveye başkan Fikret Orman'ın ABD'de olmasından dolayı Serdar Adalı başkanlık edecek.

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