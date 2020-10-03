Beşiktaş'ta yeni yıldızlar görev başına

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4 Ekim Pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesinde hücum hattında Aboubakar ve Gökhan Töre ikilisini birlikte sahaya sürecek. Yalçın, formda ikiliyle bu maçı kayıpsız geçip sonrasında 3 haftalık aradan güçlenerek çıkarak şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor

Beşiktaş'ta yeni yıldızlar görev başına
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03 Ekim 2020 13:27
Süper Lig'de ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Siyah- Beyazlılar, 4. mücadelesine yarın Gençlerbirliği karşısında çıkacak. Kara Kartal, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Ankara temsilcisini kayıpsız geçip 4-1'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrasında yeni bir çıkışa imza atmayı planlıyor. Bu mücadelenin ilk 11'inde önemli değişikliklere gitmeyi düşünen teknik direktör Sergen Yalçın, en büyük dokunuşları hücum hattında yapacak. Genç teknik adam, Konya karşısında yedek kulübesinden başlattığı Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre'yi, yarınki maçta ilk 11'de görevlendirecek.

Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde yapılan takım çalışmalarında ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken Vincent Aboubakar'ın form seviyesinin oldukça yüksek olması sebebiyle mutlu olan Yalçın, tüm sistemi Kamerunlu golcünün üzerine kuracak.



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