Beşiktaş'ta yeni trend kokoreç

Beşiktaş'ta bir zamanların favori yiyeceği menemendi... "Feda" sezonunda teknik direktör Samet Aybaba ile başlayan menemen akımı, takımdaki birlik ve beraberliğin sembolü olmuştu. Siyah beyazlılarda bu aralar menemen etkisini kokoreç gösteriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın cezalı olduğu Başakşehir maçını locadan izlemek zorunda kalmıştı. Genç çalıştırıcı karşılaşma öncesinde stadın yakının gördüğü kokoreççiye girip keyif yapmıştı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler siyah beyazlı taraftarların beğenisini topladı.



Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi



En önemli özelliği insana mutluluk vermesi olan ve faydaları saymakla bitmeyen kokorecin, Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın haftada birkaç defa kokoreç yediği ve yıllardır Beşiktaş çarşısındaki ünlü bir dükkândan sipariş verdiği öğrenildi. Sergen Hoca neredeyse bağımlısı olduğu kokoreci çevresindekilere de alıştırmış durumda. Beşiktaş'ta yeni bir akım başlatan siyah beyazlıların teknik patronunun son yaptığı kokoreç keyfine daha sonra Başkan Çebi ve yönetim kurulu da katılmıştı.



Şifa deposu



Kokoreçin en önemli özelliği mutluluk sağlayan serotonin hormonunu salgılaması. A, D, E, K vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, fosfor, azot, magnezyum, sülfat, krom ve vanadyum da ihtiva eder.



51 golde imzaları var



Siyah beyazlıların 90'lı yıllardaki skorerleri Metin-Ali-Feyyaz'ı andıran bir üçlü var bu sezon Beşiktaş'ta. Süper Lig'de liderliğe iyice kurulan ve takipçilerine fark atan Beşiktaş'ın bu sezon rakip filelere gönderdiği 62 golün 51'inde Ghezzal, Aboubakar ve Larin'in imzası var.



Gole katkı yüzde 82



Başakşehir maçında da bu üçlü iş başındaydı. Ligin asist kralı Ghezzal yine bir golün pasını verirken, Larin ağları sarstı, Aboubakar da asist yaptı. Skorer üçlü Kartal'ın bu sezonki gollerinin yüzde 82'sinde direkt katkı vererek takımın şampiyonluk yarışında zirvede olmasında büyük katkıda bulundular.



