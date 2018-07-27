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Beşiktaş'ta yeni transferler, ilk idmanına çıktı!

Yeni transferler Roco ve Umut Nayir, Beşiktaş'ta ilk antrenmanlarına çıktılar.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta yeni transferler, ilk idmanına çıktı!
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27 Temmuz 2018 22:27
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibi ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, yeni transferler Enzo Roco ve Umut Nayir'in de katıldığı belirtildi.

B36 Torshavn ile oynanan ilk maçta forma giyen futbolcuların günü izinli olarak geçirdiği, diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve top kontrolü çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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