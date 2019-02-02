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Beşiktaş'ta yeni transferler, Antalya kadrosunda

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta yeni transferler, Antalya kadrosunda
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02 Şubat 2019 13:02
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. 

Cezalı Burak Yılmaz kadroda yer almazken yeni transfer Shinji Kagawa da Antalya'ya götürüldü. İşte tam liste...

Karius
Utku
Ersin
Gökhan G.
Caner
Adriano
Vida
Mirin
Roco
Medel
Atiba
Necip
Muhayer
Dorukhan
Ljajic
Oğuzhan
Kagawa
Lens
Larin
Mustafa
Güven

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