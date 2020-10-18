Beşiktaş'ta yeni transfer ve Sergen Yalçın mesajı

Beşiktaş'ta teknik ekibe ve oyunculara inandıklarını belirten Emre Kocadağ, takımın toparlanacağını söyledi.

Haber; Türkiye
Beşiktaş'ta yeni transfer ve Sergen Yalçın mesajı
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18 Ekim 2020 12:54
Beşiktaş'ta ilk haftalarda kaybedilen puanlar dert edilmiyor. Siyah-beyazlıların 37 yaşındaki asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni bir takım kurdukları için yaşanan kayıpları normal karşıladıklarını belirterek, "Hocamız Sergen Yalçın çok zeki biri. Onun şu anda yaşanan zorlukların üstesinden geleceğinden eminim. Taraftarımız biraz sabretsin" dedi.

Yeniler güç katar

Rosier ve Ghezzal'ın takıma katılması ve Aboubakar'ın da maç temposuna daha da alışmasıyla çok farklı bir Beşiktaş izleyeceklerini söyleyen genç yönetici, "Hocamız yeni isimlerden en iyi verimi alacaktır. Unutulmasın geçen sezon da moral olarak çökmüş bir takımı kısa sürede toparlamış ve ligde üst sıralara tırmandırmıştı" sözlerini kullandı.

Kartal bakışı takip

Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, dün yapılan antrenmana damga vurdu. Tecrübeli çalıştırıcının dünkü idmanı yüksek bir demir kulenin üzerinden takip etmesi dikkat çekti.



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