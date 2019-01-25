Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'tan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Muhayer Oktay, ilk kez siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park'a çıktı.19 yaşındaki genç futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.Genç futbolcu, maç öncesi yaptığı açıklamada ise ''Hocalarıma teşekkür ediyorum, burada olduğum için çok mutluyum, heyecanlıyım. İnşallah 2. maçımız da galibiyetle geçer. Taraftarımız bizi çok destekliyor, o yüzden oynamak için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.