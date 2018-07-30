Beşiktaş'ta yeni sezona bambaşka bir Lens...

Beşiktaş'a transferli olay olan Jeremain Lens, siyah-beyazlılara transfer olduğu ilk sezon beklenen performansı gösterememişti. Gelecek sezona iyi çalışan Lens, Şenol Güneş'in övgüsünü kaptı ve Torshavn maçında golünü attı.

28 Temmuz 2018 12:14
Beşiktaş'ta yeni sezona bambaşka bir Lens...
Beşiktaş'ın geçen sezon İngiliz ekibi Sunderland'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jeremain Lens, Siyah- Beyazlılar'da ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalmıştı.

30 yaşındaki kanat oyuncusu, 32 karşılaşmada görev yapıp 4 gol ve 4 asistlik bir görüntü ortaya koymuştu. Bu durumdan dolayı zaman zaman Beşiktaş taraftarının da tepkisini çeken hatta takımdan gönderilmesi bile gündeme gelen Hollandalı futbolcu, adeta küllerinden doğdu.
Kamp sürecinin yıldızıydı

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştiren ve Siyah- Beyazlı formayla yola devam etmek istediğini belirtip hocasından şans isteyen deneyimli oyuncu, Güneş'ten olumlu yanıt gelmesi sonrasında uçuşa geçti.

Siyah-Beyazlılar'ın Slovakya ve Avusturya kamplarında sergilediği etkili futbolla adeta eski görüntüsünü unutturan 30 yaşındaki futbolcu, iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Özellikle son vuruşları konusunda bireysel olarak çalışma yapan Lens, hazırlıklarının karşılığını kısa süre içerisinde aldı.

Maç sonu övgüyü kaptı

Kara Kartal'ın önceki akşam UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında B36 Torshavn'la deplasmanda oynadığı karşılaşmaya damgasını vuran Lens, attığı şık golle kalitesini gösterdi. Maç sonunda teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüyü kapan Lens, forma yarışında sonuna kadar yer alacağını ispat etti.

Diğer Haberler

Fenerbahçe'ye Mangala önerildi Dünya Transferler

Fenerbahçe'ye Mangala önerildi
Fenerbahçe'ye transferde Devler Ligi hediyesi Dünya Transferler

Fenerbahçe'ye transferde Devler Ligi hediyesi
Fikret Orman'dan Nagatomo örneği transfer Dünya Transferler

Fikret Orman'dan Nagatomo örneği transfer
Comolli'nin listesine giren son isim Batshuayi Dünya Transferler

Comolli'nin listesine giren son isim Batshuayi
Maicon'a Portekiz'den iki talip var Dünya Transferler

Maicon'a Portekiz'den iki talip var
Beşiktaş'tan Roco için özel sözleşme Transferler

Beşiktaş'tan Roco için özel sözleşme
İstanbul'da Bafe Gomis zirvesi Transferler

İstanbul'da Bafe Gomis zirvesi
Alvaro Negredo ''Feda'' dedi Transferler

Alvaro Negredo ''Feda'' dedi
Fatih Terim'den kritik karar! Muslera... Galatasaray

Fatih Terim'den kritik karar! Muslera...
Daha fazla göster
1

Acun Ilıcalı'dan FB TV ve 5 bin forma sözü!
2

Başkan telefon etti: "Fenerbahçe'ye gitme, bize gel"
3

Cocu bir bilet kesti! Bir diğerinin sinyalini verdi
4

''Van Beek için Türkiye, Almanya ve İtalya'dan teklif var''
5

Fenerbahçe'nin gözdesi Pjaca için açıklama
6

İşte Andre Ayew'in satın alma opsiyonu!
7

Vincent Janssen: "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"
8

Andre Silva'da fark 1 milyon
9

Manchester City'nin izlettiği Östersunds'lu!
10

Inter, Hırvat yıldız için Madrid ile anlaşmaya vardı
yukarı ok