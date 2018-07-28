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Beşiktaş'ta yeni sezona bambaşka bir Lens...

Beşiktaş'a transferli olay olan Jeremain Lens, siyah-beyazlılara transfer olduğu ilk sezon beklenen performansı gösterememişti. Gelecek sezona iyi çalışan Lens, Şenol Güneş'in övgüsünü kaptı ve Torshavn maçında golünü attı.

Beşiktaş'ta yeni sezona bambaşka bir Lens...
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28 Temmuz 2018 12:14
Beşiktaş'ın geçen sezon İngiliz ekibi Sunderland'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jeremain Lens, Siyah- Beyazlılar'da ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalmıştı.

30 yaşındaki kanat oyuncusu, 32 karşılaşmada görev yapıp 4 gol ve 4 asistlik bir görüntü ortaya koymuştu. Bu durumdan dolayı zaman zaman Beşiktaş taraftarının da tepkisini çeken hatta takımdan gönderilmesi bile gündeme gelen Hollandalı futbolcu, adeta küllerinden doğdu.

Kamp sürecinin yıldızıydı

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştiren ve Siyah- Beyazlı formayla yola devam etmek istediğini belirtip hocasından şans isteyen deneyimli oyuncu, Güneş'ten olumlu yanıt gelmesi sonrasında uçuşa geçti.

Siyah-Beyazlılar'ın Slovakya ve Avusturya kamplarında sergilediği etkili futbolla adeta eski görüntüsünü unutturan 30 yaşındaki futbolcu, iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Özellikle son vuruşları konusunda bireysel olarak çalışma yapan Lens, hazırlıklarının karşılığını kısa süre içerisinde aldı.

Maç sonu övgüyü kaptı

Kara Kartal'ın önceki akşam UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında B36 Torshavn'la deplasmanda oynadığı karşılaşmaya damgasını vuran Lens, attığı şık golle kalitesini gösterdi. Maç sonunda teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüyü kapan Lens, forma yarışında sonuna kadar yer alacağını ispat etti.

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