Beşiktaş'ta yeni hedef; DeAndre Yedlin

Davide Santon transferinden istediğini alamayan Beşiktaş, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; nufc.co.uk
Beşiktaş'ta yeni hedef; DeAndre Yedlin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2020 09:51
Beşiktaş Davide Santon'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine sağ bek için rotayı Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'e çevirdi.

Yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu düşük bir bonservisle almayı planladığı öğrenildi.

Newcastle'de geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon euroya transfer edilmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için