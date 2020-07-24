Beşiktaş'ta yeni ayrılık; Caner Erkin

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray'ın gündeminde olan ve Fatih Terim'le uzun yıllar Milli Takım'da da çalışan Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 4 gol 12 asistlik bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcunun, özellikle Fatih Terim'in devrede olması nedeniyle Galatasaray'a oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.

Caner Erkin, Beşiktaş kadrosundan ayrılan 7. oyuncu olacak. ⌛



👋Loris Karius

👋Victor Ruiz

👋Pedro Rebocho

👋Kevin Prince Boateng

👋Burak Yılmaz

🔜Gökhan Gönül

🔜Caner Erkin https://t.co/6TLSMg4vn7 pic.twitter.com/GYzlYJQoUK



— Sporx (@sporx) July 24, 2020

Yeni sezon planlamaları dahilinde oyuncularla görüşmeler yapan'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından bir isim daha veda ediyor.Beşiktaş yönetiminin ekonomik olarak rahatlamak amacıyla indirimli bir sözleşme önerdiği, yeni tekliften memnun kalmadı ve siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı.