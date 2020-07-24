Beşiktaş'ta yeni ayrılık; Caner Erkin

Beşiktaş'ın indirimli sözleşme teklif ettiği Caner Erkin, siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı aldı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta yeni ayrılık; Caner Erkin
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24 Temmuz 2020 17:50
Yeni sezon planlamaları dahilinde oyuncularla görüşmeler yapan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından bir isim daha veda ediyor.

Beşiktaş yönetiminin ekonomik olarak rahatlamak amacıyla indirimli bir sözleşme önerdiği Caner Erkin, yeni tekliften memnun kalmadı ve siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray'ın gündeminde olan ve Fatih Terim'le uzun yıllar Milli Takım'da da çalışan Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 4 gol 12 asistlik bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcunun, özellikle Fatih Terim'in devrede olması nedeniyle Galatasaray'a oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.


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