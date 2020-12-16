Beşiktaş'ta yatanlar ve zam bekleyenler çıkmazı

Sıkıntılı geçen sezonun ardından bu yıl şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim bir yandan ekonomik durumunu düzeltmeye diğer yandan da iç ve dış transfer ile gönderilecekler konusunda ikna turlarını sürdürüyor.
Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Douglas maç, puan kaybı gibi sıkıntılar yaşamadan garanti ücretlerini almaya devam ederken sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan Toköz'ün bekleyişi sürüyor. (Sergen Yalçın'ın Lens açıklaması)
Dorukhan'a 7 milyon TL önerildi
Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; 2018 Kasım'da profesyonel olan ve bu ağustosta mukavelesi 2023'e uzatılan 19 yaşındaki Rıdvan aylık 50 bin TL ücret alıyor. 2025'e kadar anlaşam sağlanan Rıdvan için henüz resmi açıklama yapılmadı. Geçen sezon A takımla 7 resmi maçta oynayan Rıdvan Yılmaz bu sezon şimdiden 6 karşılaşmada görev yaptı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Dorukhan konusunda ise 1 yıldır süren görüşmelerde henüz bir adım atılamadı. Bu sezon 11 resmi maça çıkan ve mevcut sözleşmede 350 bin Euro alan 24 yaşındaki futbolcu yeni kontrat için 1.5 milyon Euro istiyor. Yönetimin teklifi ise 7 milyon TL garanti, 100 bin TL de maç başı ücret.
Oynamasalar da kafalar rahat!
Kalmaları durumunda Beşiktaş'ın geleceğinde önemli bir role sahip olmaları beklenen 2 futbolcuyla ilgili durum buyken Lens ve Douglas sözleşmelerinin verdiği rahatlıkla oynamadan para kazanmaya devam ediyor. Sözleşmeleri 2022'de sona erecek 2 futbolcudan Lens oynamadığı bu sezon 1 milyon 950 bin Euro garanti para kazanacak.
Sezon sonu ayrılmazsa 2021-22 için 1.8 milyon Euro daha ödenecek. 1.5 milyon Euro imza parasıyla yıllık 800 bin Euro garanti ücrete imza atan Douglas da devam ederse 3 yılda 3.9 milyon Euro'yu cebine koyacak.
Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Douglas maç, puan kaybı gibi sıkıntılar yaşamadan garanti ücretlerini almaya devam ederken sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan Toköz'ün bekleyişi sürüyor. (Sergen Yalçın'ın Lens açıklaması)
Dorukhan'a 7 milyon TL önerildi
Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; 2018 Kasım'da profesyonel olan ve bu ağustosta mukavelesi 2023'e uzatılan 19 yaşındaki Rıdvan aylık 50 bin TL ücret alıyor. 2025'e kadar anlaşam sağlanan Rıdvan için henüz resmi açıklama yapılmadı. Geçen sezon A takımla 7 resmi maçta oynayan Rıdvan Yılmaz bu sezon şimdiden 6 karşılaşmada görev yaptı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Dorukhan konusunda ise 1 yıldır süren görüşmelerde henüz bir adım atılamadı. Bu sezon 11 resmi maça çıkan ve mevcut sözleşmede 350 bin Euro alan 24 yaşındaki futbolcu yeni kontrat için 1.5 milyon Euro istiyor. Yönetimin teklifi ise 7 milyon TL garanti, 100 bin TL de maç başı ücret.
Oynamasalar da kafalar rahat!
Kalmaları durumunda Beşiktaş'ın geleceğinde önemli bir role sahip olmaları beklenen 2 futbolcuyla ilgili durum buyken Lens ve Douglas sözleşmelerinin verdiği rahatlıkla oynamadan para kazanmaya devam ediyor. Sözleşmeleri 2022'de sona erecek 2 futbolcudan Lens oynamadığı bu sezon 1 milyon 950 bin Euro garanti para kazanacak.
Sezon sonu ayrılmazsa 2021-22 için 1.8 milyon Euro daha ödenecek. 1.5 milyon Euro imza parasıyla yıllık 800 bin Euro garanti ücrete imza atan Douglas da devam ederse 3 yılda 3.9 milyon Euro'yu cebine koyacak.