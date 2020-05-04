Beşiktaş'ta ya indirim ya ayrılık

Beşiktaş yönetimi, takımdaki yabancı futbolcuların maaşlarında indirime gidilmesini istiyor. Özellikle üç yıldızdan indirim isteyecek olan Beşiktaş'ta, teklif kabul edilmezse ayrılık yolu görünüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta ya indirim ya ayrılık
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04 Mayıs 2020 11:52
Beşiktaş yönetimi, futbolcu maaşlarında indirim yapmak için nabız yoklamaya devam ediyor. Hedefte Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Jeremain Lens var.

Hırvat stoper Vida'nın 3 milyon Euro'luk maaşında nasıl bir indirim yapacağı merakla bekleniyor. Lens, 2.2 ve Adem Ljajic ise 2 milyon Euro kazanıyor.

Bu iki futbolcudan 1.75 ila 1.5 milyon Euro'ya kadar düşülmesi istenecek.

Başkan Ahmet Nur Çebi, maaşta indirim yapmayan futbolcularla kesinlikle yolların ayrılacağını kurmaylarına iletti.

YABANCILAR DÖNÜYOR

Öte yandan karantina dönemini ülkelerinde geçiren Boateng, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou'nun Türkiye'ye dönüş süreci başlıyor. Yönetim, oyuncularından hafta sonuna kadar geri dönmelerini istiyor.

Teknik heyet ise önümüzdeki haftanın başından itibaren antrenmanlara başlamayı planlıyor.

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