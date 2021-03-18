Beşiktaş'ta Welinton'ın yükselişi devam ediyor

Siyah-Beyazlılar'a sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kazandırılan Welinton, sezon genelindeki performansıyla eleştirilmişti.
Son haftalardaki istikrarlı görüntüsüyle alkış toplayan Brezilyalı stoper, özellikle son 2 Başakşehir müsabakasındaki başarılı form grafiğiyle çıkışını sürdürdü.
Bu sezon toplam 29 maça çıkan 31 yaşındaki Brzilyalı oyuncu 2498 dakika sahada kalırken 1 de gol kaydetti.
Son haftalardaki istikrarlı görüntüsüyle alkış toplayan Brezilyalı stoper, özellikle son 2 Başakşehir müsabakasındaki başarılı form grafiğiyle çıkışını sürdürdü.
Bu sezon toplam 29 maça çıkan 31 yaşındaki Brzilyalı oyuncu 2498 dakika sahada kalırken 1 de gol kaydetti.