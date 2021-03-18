Beşiktaş'ta Welinton'ın yükselişi devam ediyor

Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı Welinton son haftalardaki performansıyla büyük alkış aldı

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Beşiktaş'ta Welinton'ın yükselişi devam ediyor
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18 Mart 2021 10:33
Welinton Souza Silva
Welinton Souza Silva
Beşiktaş
Siyah-Beyazlılar'a sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kazandırılan Welinton, sezon genelindeki performansıyla eleştirilmişti.

Son haftalardaki istikrarlı görüntüsüyle alkış toplayan Brezilyalı stoper, özellikle son 2 Başakşehir müsabakasındaki başarılı form grafiğiyle çıkışını sürdürdü.

Bu sezon toplam 29 maça çıkan 31 yaşındaki Brzilyalı oyuncu 2498 dakika sahada kalırken 1 de gol kaydetti.



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