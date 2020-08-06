Beşiktaş'ta Welinton ve N'Sakala haftaya imzalıyor!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için 25 Ağustos'ta ilk ön eleme maçına çıkacak olan Siyah- Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden transfer konusunda hızlı davranmasını istemişti. Loris Karius, Victor Ruiz, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho, Diaby, Mohamed Elneny, Kevin-Prince Boateng ve Burak Yılmaz'la yollarını ayıran Kara Kartal, ilk imzaları yeni haftada attıracak.Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sona eren Demokratik Kongo'lu sol bek Fabrice N'Sakala'yla her konuda anlaşma sağlayan ve 3 yıllık ön protokol yapan yönetim, hem bu ismi hem de Akdeniz ekibinin bir diğer oyuncusu Brezilyalı stoper Welinton Souza'yı resmen duyuracak. Beşiktaş, N'Sakala'yı bedelsiz olarak, Welinton'u ise Fatih Aksoy'u takasta kullanarak renklerine bağlayacak.Kampa katılacaklarSüper Lig'in sona ermesinin ardından ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pazartesi günü İstanbul'a dönecek. Başkan, gelir gelmez soluğu kulüpte alıp yönetim kuruluyla bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüp için belirlediği harcama limitini masaya yatıracak olan Çebi, Siyah-Beyazlılar'ın 2020- 21 sezonu için yapılanmasını oluşturup ardından imza şova başlayacak. Gelecek hafta ortasında 2 futbolcunun da Beşiktaş formasını giyip yeni sezon kampında da yer alması bekleniyor.