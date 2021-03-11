Beşiktaş'ta Welinton şaşkınlığı

31 yaşındaki stoper Welinton; hava topu kazanma, rakip atakları uzaklaştırma ve şut engelleme ortalamalarıyla öne çıkarken, takımın başarısında çok büyük pay sahibi oldu

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Welinton şaşkınlığı
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11 Mart 2021 11:10
Welinton Souza Silva
Welinton Souza Silva
Beşiktaş
Beşiktaş'ta yönetimin gelecek vadeden 23 yaşındaki Fatih Aksoy'u verip karşılığında Alanya'dan 31 yaşındaki Welinton'u alması büyük eleştiriye neden olmuştu. Ancak Brezilyalı savunmacı, ortaya koyduğu performansla kendisini hedef tahtasına oturtanlara sahada yanıt verdi. Tecrübeli stoperin Vida ile yakaladığı uyum, Beşiktaş'ın savunma performansını artırdı.

TOP KAPMADA DA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Siyah-beyazlılar bu sezon 27 maçın 12'sinde kalesini gole kapatırken, bunda 31 yaşındaki Brezilyalı'nın istatistiklerinin de büyük etkisi oldu.

Welinton, defansif olarak 3 istatistikte takımın zirvesinde yer aldı. Maç başına 3.3 hava topu kazanma, 2.9 rakip topu uzaklaştırma ve 0.9 şut engelleme ortalamaları yakalayan Welinton, bu alanlarda takımının en iyisi olarak öne çıktı. Başarılı oyuncu, top kapmada da 1.8 ortalamayla takımının 3. sırasında yer alıyor.



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