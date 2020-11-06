Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

Süper Lig'in 8. haftasında Gazaintep FK deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı
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06 Kasım 2020 20:28
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlılar adına kötü bir gelişme yaşandı. Savunma oyuncusu Welinton, sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Welinton, Gaziantep FK deplasmanında sağ arka adelesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemedi. Maçın 17. dakikasında kenara gelen Welinton, yerini Franscisco Montero'ya bıraktı.

Siyuah-beyazlılarda oyuna sonradan giren Francisco Montero, Domagoj Vida ile birlikte savunmada görev yaptı.



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