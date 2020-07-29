Beşiktaş'ta Welinton olmazsa hedef Hadebe

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Brezilyalı savunmacı Welinton için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Welinton'dan olumsuz sonuç çıkması halinde küme düşen Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki Zimbabveli stoperi Hadebe'ye yönelecek.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta Welinton olmazsa hedef Hadebe
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29 Temmuz 2020 09:22
Stopere yapılacak takviye konusunda Alanyaspor ile Welinton için yoğun görüşmeler yapan Beşiktaş, henüz anlaşmaya varamadı.

Takasta kullanılacak oyuncu konusunda uzlaşamayan iki kulüp arasındaki temaslar devam ederken yönetim, olumsuz bir duruma hazırlık olarak Brezilyalı stoperin alternatifini de belirledi.

Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yer verdiği eski öğrencisi Teenage Hadebe'yi gündemine aldı.

Yönetimin, küme düşen Yeni Malatyaspor'dan taliplerinin artması nedeniyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki Zimbabveli oyuncu için Welinton görüşmelerinin nihai sonuca varmasını beklediği öğrenildi.



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