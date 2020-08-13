Beşiktaş'ta Welinton çıkmazı

Beşiktaş'ta, Alanyaspor ile Welinton pazarlığı sürüyor. Beşiktaş ile Alanyaspor arasında Welinton transferi için görüşmeler sürerken, Akdeniz temsilcisinden flaş bir talep geldi.



Alanyaspor, bonservisiyle birlikte verilen Fatih Aksoy'un yanında genç bir futbolcu daha istedi. Ancak Beşiktaş bu teklife sıcak bakmadığı için transferin halen resmi olarak gerçekleşmediği ifade edildi.



