Beşiktaş'ta Welinton çıkmazı

Welinton transferi için Alanyaspor'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'a Akdeniz ekibinden şok bir talep geldi. Turuncu-yeşilliler, Brezilyalı stoper için Fatih Aksoy'un yanı sıra bir futbolcu daha isteyince görüşmeler tıkandı.

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Beşiktaş'ta Welinton çıkmazı
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13 Ağustos 2020 12:49
Beşiktaş'ta, Alanyaspor ile Welinton pazarlığı sürüyor. Beşiktaş ile Alanyaspor arasında Welinton transferi için görüşmeler sürerken, Akdeniz temsilcisinden flaş bir talep geldi.

Alanyaspor, bonservisiyle birlikte verilen Fatih Aksoy'un yanında genç bir futbolcu daha istedi. Ancak Beşiktaş bu teklife sıcak bakmadığı için transferin halen resmi olarak gerçekleşmediği ifade edildi.



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