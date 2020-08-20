Beşiktaş'ta Welinton bekleniyor

Alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Beşiktaş'la olan kontratını tek taraflı feshedip kulüple yollarını ayıran Victor Ruiz'in ardından stoper hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan yönetim, Aytemiz Alanyaspor'la Welinton konusunda anlaşmıştı.



Bu doğrultuda Fatih Aksoy'u bedelsiz olarak Akdeniz ekibine gönderen yönetimin Brezilyalı stoperi de bugün içerisinde açıklaması bekleniyor. Geçen hafta İstanbul'a gelip tesisleri gezen 31 yaşındaki futbolcu, teknik ekip ve oyuncularla tanışmıştı



