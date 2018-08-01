, Fabricio'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olmasının ardından yeni kaleci arayışlarına başlamıştı.Bu doğrultuda; David Ospina ve Harun Tekin'le temas halinde bulunan Siyah-Beyazlılar'ın son olarak gündemine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in kalecisi'ı aldığı ortaya çıktı.Kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Başakşehir'le bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.Güneş yeşil ışık yaktı Başakşehir'de 4 sezondur görev yapan Babacan, uzun yıllardır A Milli Takım'ın da kalesini başarıyla koruyor.Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in, tecrübeli file bekçisinin transferine yeşil ışık yaktığı bildirildi.