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Beşiktaş'ta Volkan Babacan sürprizi

Başakşehir'in deneyimli file bekçisi için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, turuncu-lacivertlilerle bu konuda bir görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ta Volkan Babacan sürprizi
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01 Ağustos 2018 07:27
Beşiktaş, Fabricio'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olmasının ardından yeni kaleci arayışlarına başlamıştı.

Bu doğrultuda; David Ospina ve Harun Tekin'le temas halinde bulunan Siyah-Beyazlılar'ın son olarak gündemine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı aldığı ortaya çıktı.

Kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Başakşehir'le bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Güneş yeşil ışık yaktı Başakşehir'de 4 sezondur görev yapan Babacan, uzun yıllardır A Milli Takım'ın da kalesini başarıyla koruyor.

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in, tecrübeli file bekçisinin transferine yeşil ışık yaktığı bildirildi.

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