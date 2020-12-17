Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın transferine kapı kapalı!

Beşiktaş ile yeniden form tutan Vincent Aboubakar'ın talipleri de kapıya dayandı. Kamerunlu golcünün son 4 maçta ağları sarsıp toplam 5 gol atması ile birlikte menajerler nabız yoklamaya başlarken, Beşiktaş'ın ise oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Porto'dan bedelsiz alınan ve 1+1 yıllık imza attırılan 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon 30 maça çıkması halinde kontratı otomatik uzayacak. Deneyimli futbolcu, şimdiye kadar siyah-beyazlı forma ile 9 mücadelede görev aldı.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Aboubakar'ın performansı sonrası başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp devreye girdi. Ancak yapılan sağlam kontrat nedeniyle bu transferde eli güçlü olan taraf Beşiktaş. Siyah-beyazlı takıma gelirken büyük fedakarlık yapan ve Porto'daki kazancının yarısına anlaşan Kamerunlu'nun yükselen performansı herkesi memnun ediyor. Bonuslarla kazancı 1.5 milyon Euro olan Aboubakar ile sezon sonuna kadar devam edecek yönetim, oyuncunun değerinin artacağını düşünüyor. Beşiktaş yönetimi oyuncudan sezon sonu para kazanmayı 'cebinde' tutarken, gelecek sezona saklamak da ihtimal dahilinde.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 28 yaşındaki Kamerunlu yıldızın, siyah-beyazlı kulüple imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede bulunan serbest kalma maddesi ise şimdiden teknik heyet ve yönetimi huzursuz ediyor. Aboubakar'ın kontratında 7.5 milyon euro tutarında özel bir çıkış maddesi yer alıyor. Avrupa, Çin veya Körfez ülkelerinden herhangi bir kulüp 7.5 milyon euro bonservis ödeyerek Kamerunlu golcüyü kadrosuna katabilir."Normal olarak Türkiye Süper Ligi'nde doğru rakamları bulabilen oyuncuların satılmasından yanayım. Ama bugünDevre arasında transfer için çalışmalar var. Bütçe oluşturulabilirse Beşiktaş'ın bir forvet, bir kanat oyuncusu ve olabilirse bir de 10 numarayı kadrosuna katma isteğinde olduğunu düşünüyorum."