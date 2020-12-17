Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın transferine kapı kapalı!

Beşiktaş ile yeniden form tutan Vincent Aboubakar'ın talipleri de kapıya dayandı. Kamerunlu golcünün son 4 maçta ağları sarsıp toplam 5 gol atması ile birlikte menajerler nabız yoklamaya başlarken, Beşiktaş'ın ise oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Porto'dan bedelsiz alınan ve 1+1 yıllık imza attırılan 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon 30 maça çıkması halinde kontratı otomatik uzayacak. Deneyimli futbolcu, şimdiye kadar siyah-beyazlı forma ile 9 mücadelede görev aldı.
GELECEK SEZON BAŞI SATILABİLİR
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Aboubakar'ın performansı sonrası başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp devreye girdi. Ancak yapılan sağlam kontrat nedeniyle bu transferde eli güçlü olan taraf Beşiktaş. Siyah-beyazlı takıma gelirken büyük fedakarlık yapan ve Porto'daki kazancının yarısına anlaşan Kamerunlu'nun yükselen performansı herkesi memnun ediyor. Bonuslarla kazancı 1.5 milyon Euro olan Aboubakar ile sezon sonuna kadar devam edecek yönetim, oyuncunun değerinin artacağını düşünüyor. Beşiktaş yönetimi oyuncudan sezon sonu para kazanmayı 'cebinde' tutarken, gelecek sezona saklamak da ihtimal dahilinde.
7,5 MİLYON EUROLUK MADDE VAR!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 28 yaşındaki Kamerunlu yıldızın, siyah-beyazlı kulüple imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede bulunan serbest kalma maddesi ise şimdiden teknik heyet ve yönetimi huzursuz ediyor. Aboubakar'ın kontratında 7.5 milyon euro tutarında özel bir çıkış maddesi yer alıyor. Avrupa, Çin veya Körfez ülkelerinden herhangi bir kulüp 7.5 milyon euro bonservis ödeyerek Kamerunlu golcüyü kadrosuna katabilir.
ALİ GÜLTİKEN: "BEŞİKTAŞ SATMAZ"
-Aboubakar'ın şu anda Beşiktaş için önemi nedir? Ayrılık ihtimali takımı nasıl etkiler? Devre arasında transferde nokta atışı hangi bölgelere yapılmalı?
"Normal olarak Türkiye Süper Ligi'nde doğru rakamları bulabilen oyuncuların satılmasından yanayım. Ama bugün Vincent Aboubakar'ın durumu biraz farklı. Beşiktaş'ta heyecan yaratan, sonuç getiren en önemli oyuncu Aboubakar. En önemlinin yanında açık ara tek oyuncu! Bu nedenle, Beşiktaş'ın Aboubakar'ı elinden çıkartması, önündeki bütün hedeflerden vazgeçmesi anlamına gelir. Ki ben de böyle bir durumun olmayacağı kanaatindeyim.
"OCAK'TA GOLCÜ VE 10 NUMARA"
Devre arasında transfer için çalışmalar var. Bütçe oluşturulabilirse Beşiktaş'ın bir forvet, bir kanat oyuncusu ve olabilirse bir de 10 numarayı kadrosuna katma isteğinde olduğunu düşünüyorum."
GELECEK SEZON BAŞI SATILABİLİR
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Aboubakar'ın performansı sonrası başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp devreye girdi. Ancak yapılan sağlam kontrat nedeniyle bu transferde eli güçlü olan taraf Beşiktaş. Siyah-beyazlı takıma gelirken büyük fedakarlık yapan ve Porto'daki kazancının yarısına anlaşan Kamerunlu'nun yükselen performansı herkesi memnun ediyor. Bonuslarla kazancı 1.5 milyon Euro olan Aboubakar ile sezon sonuna kadar devam edecek yönetim, oyuncunun değerinin artacağını düşünüyor. Beşiktaş yönetimi oyuncudan sezon sonu para kazanmayı 'cebinde' tutarken, gelecek sezona saklamak da ihtimal dahilinde.
7,5 MİLYON EUROLUK MADDE VAR!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 28 yaşındaki Kamerunlu yıldızın, siyah-beyazlı kulüple imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede bulunan serbest kalma maddesi ise şimdiden teknik heyet ve yönetimi huzursuz ediyor. Aboubakar'ın kontratında 7.5 milyon euro tutarında özel bir çıkış maddesi yer alıyor. Avrupa, Çin veya Körfez ülkelerinden herhangi bir kulüp 7.5 milyon euro bonservis ödeyerek Kamerunlu golcüyü kadrosuna katabilir.
ALİ GÜLTİKEN: "BEŞİKTAŞ SATMAZ"
-Aboubakar'ın şu anda Beşiktaş için önemi nedir? Ayrılık ihtimali takımı nasıl etkiler? Devre arasında transferde nokta atışı hangi bölgelere yapılmalı?
"Normal olarak Türkiye Süper Ligi'nde doğru rakamları bulabilen oyuncuların satılmasından yanayım. Ama bugün Vincent Aboubakar'ın durumu biraz farklı. Beşiktaş'ta heyecan yaratan, sonuç getiren en önemli oyuncu Aboubakar. En önemlinin yanında açık ara tek oyuncu! Bu nedenle, Beşiktaş'ın Aboubakar'ı elinden çıkartması, önündeki bütün hedeflerden vazgeçmesi anlamına gelir. Ki ben de böyle bir durumun olmayacağı kanaatindeyim.
"OCAK'TA GOLCÜ VE 10 NUMARA"
Devre arasında transfer için çalışmalar var. Bütçe oluşturulabilirse Beşiktaş'ın bir forvet, bir kanat oyuncusu ve olabilirse bir de 10 numarayı kadrosuna katma isteğinde olduğunu düşünüyorum."