Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar kararı!

Bu sayıyı yakalamasına kesin gözüyle bakılırken, aksi olsa bile sözleşmesinin yönetim tarafından uzatılacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta teknik heyetle yönetimin devre arası için yaptığı görüşmede Vincent Aboubakar ile birinci santrfor olarak yola devam etme noktasında hemfikir olunduğu kaydedildi.Sezon başı ikinci santrfor gibi düşünülse de performansı ve devamlılığıyla herkesi şaşırtan 28 yaşındaki golcü, bu bölge için yapılacak takviye düşüncelerini de değiştirdi.Porto'dan aldığı paradan fedakarlık yaparak geldiği Beşiktaş'ta bonuslar dahil olmak üzere 1.5 milyon Euro'ya oynayan Kamerunlu yıldız, 30 maça çıkması halinde artı bir yıl daha devam etme hakkı kazanacak.