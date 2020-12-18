Yaklaşık 3 senelik aranın ardından yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymenin sevincini yaşayan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.Sezon başında Porto'dan takıma katılan 28 yaşındaki golcü futbolcunun, daha önce 2 kez çapraz bağları koparken, dizinde ezilme bulunuyordu. Bu sebepten dolayı da Kamerunlu yıldızın, benzer sorunlar yaşayabilecek olması nedeniyle transferi bir dönem eleştiri konusu olmuştu. Ancak Aboubakar, hiçbir şeye aldırış etmeden çalışmaya devam etti.Kamerunlu santrforun, her gün antrenmanlardan önce bireysel olarak kuvvetlendirme çalışması yaptığı ortaya çıktı. Aboubakar'ın yaptığı bu idmanlar, performansına da yansıdı. 28 yaşındaki futbolcu, 9 maçta 6 gol ve 1 asist yaptı. Özellikle yıldız oyuncunun, takıma katıldığı günden bu yana bir kez bile sağlık ekibinin tedavisine ihtiyaç duymamış olması dikkat çekti.