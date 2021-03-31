Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar endişesi

Beşiktaş'ın Kamerun Milli Takımı'na giden yıldızı Vincent Aboubakar'ın hafif bir sakatlık geçirdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar endişesi
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31 Mart 2021 16:40
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Süper Lig'in liderliğinde bulunan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için gelecek haber bekleniyor.

Kamerun Milli Takımı kampında sakatlanan ve adelesinde ağrı hissettiği belirtilen Aboubakar'ın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Yarın [1 Nisan] Türkiye'ye dönecek olan Kamerunlu golcünün çekilecek MR'ının ardından son durumunun belli olacağı kaydedildi.

Golcü oyuncunun Kasımpaşa maçını kaçırma ihtimalinin olduğu ancak ilk bilgilere göre daha fazlasının beklenmediği ifade edildi.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta oynadı ve 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



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