Beşiktaş'ta Vida ve N'Sakala, yerlerini kaybetti!

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala karantina sürecinin ardından ilk 11'deki yerlerini kaybetti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Vida ve N'Sakala, yerlerini kaybetti!
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11 Aralık 2020 08:26
Süper Lig'de 3'te 3 yaparak zirve yarışına yeniden katılan Beşiktaş'ta, sezonun ilk haftalarında ilk 11'deki yerleri garanti olan Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala artık eskisinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalacak.

Francisco Montero ve Rıdvan Yılmaz'ın son üç maçtaki başarılı performanslarının yanı sıra elde edilen 9 puan nedeniyle bu iki futbolcunun kadrodaki yerleri daha da sağlamlaşırken, Vida ve N'Sakala formalarını geri alma yarışına girdi. Kovid-19'a yakalandıktan sonra hem antrenmanlardan hem de maç temposundan ciddi biçimde geri kalan bu oyuncuların, formayı geri alma mücadelesine ise en çok Teknik Direktör Sergen Yalçın seviniyor. Takım içerisindeki rekabetin çok daha üst seviyede olmasından mutluluk duyan siyah-beyazlı hoca, Vida ve N'Sakala ile zaman zaman özel görüşmeler yapıyor.

Kupada rotasyon

Yaşanan salgın nedeniyle bu sezon zaman zaman kadroda rotasyon yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen Sergen Yalçın, Vida ve N'Sakala'ya yedek gözüyle bakmadığını bildirdi. Aytemiz Alanyaspor ile pazar günü çok kritik bir maç yapacak olan ve bu nedenle eldeki en hazır isimleri ilk 11'e yazmayı planlayan Yalçın, bir aksilik çıkmazsa Rıdvan ve Montero'yu yine sahaya sürecek. Vida ve N'Sakala ise bir kez daha yedek soyunacak.

Bu arada teknik patron Sergen Yalçın önümüzdeki hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Tarsus İdman Yurdu maçında ise az forma şansı bulan isimlere görev verecek.



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