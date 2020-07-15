Beşiktaş'ta Victor Ruiz'e uyarı

Siyah-Beyazlılar'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, önceki akşam Yeni Malatyaspor karşısında ortaya koyduğu etkisiz görüntüyle dikkat çekmişti. Özellikle maç boyunca karşı karşıya oynadığı Malatyalı futbolcu Gökhan Töre'nin önünde varlık göstermekte güçlük çeken tecrübeli futbolcuya maçın ardından teknik ekipten özel uyarı geldi.
Takım son 2 maçını kazansa da istikrar konusunda sıkıntı yaşayan Ruiz'den formunu yükseltmesini isteyen Siyah- Beyazlılar'ın, Fenerbahçe karşısında hata lükslerinin olmadığını ilettiği kaydedildi.
Takım son 2 maçını kazansa da istikrar konusunda sıkıntı yaşayan Ruiz'den formunu yükseltmesini isteyen Siyah- Beyazlılar'ın, Fenerbahçe karşısında hata lükslerinin olmadığını ilettiği kaydedildi.