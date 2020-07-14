Beşiktaş'ta Victor Ruiz için FIFA cevabı

Vida'nın ardından Ruiz de alacakları için kulübe ihtarname göndermiş ve belirlenen günde ödeme alamamıştı. Bunun üzerine İspanyol savunmacının konuyu FIFA'ya taşıyarak bedelsiz olarak serbest kalabileceği belirtilmişti.



Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, tecrübeli futbolcu ile ilgili böyle bir ayrılığın mümkün olmadığını söyledi.



Radyospor'a konuşan Kocadağ, "Ruiz'in takımdan ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Sözleşmesi devam ediyor ve gelecek sezon da bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.



Öte yandan siyah-beyazlı kulüpte ödeme problemleri önceliğini koruyor. Yöneticilerin futbolcularla görüşerek ekonomik sorunlar nedeniyle herhangi bir ayrılık yaşanmaması için konuştukları kaydedildi. Hatta bu görüşmelerin Malatya kampında da sürdüğü bildirildi.



