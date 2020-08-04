Beşiktaş'ta Victor Fischer'e dönüş

Beşiktaş geçen sezon da gündemine aldığı Kopenhag'ın 26 yaşındaki çok yönlü oyuncusuna talip oldu

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
Beşiktaş'ta Victor Fischer'e dönüş
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04 Ağustos 2020 11:03
Yeni sezonda genç ve tecrübeli oyuncuların karışımından, yarışmacı bir takım oluşturmak isteyen Beşiktaş, Danimarkalı Viktor Fischer'le yeniden görüşmelere başladı.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın kadrosunda yer alan 26 yaşındaki oyuncu ile Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın görüştüğü öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, hem sağ hem sol açıkta ve santrforda görev yapabilen Fischer'i uygun maliyetle kulübe kazandırmaya çalışıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da oyuncuyu yakından tanıdığı ve transferine onay verdiği belirtildi. Beşiktaş, Kopenhag-Başakşehir maçının ardından oyuncudan kesin kararını vermesini isteyecek.



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