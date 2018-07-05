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Beşiktaş'ta Veli Kavlak için yeni karar

Beşiktaş'ta sakatlık sonrası sahalara dönemeyen Veli Kavlak'ın yeni sezon öncesinde durumu belli oldu.

Kaynak: Hürriyet
Beşiktaş'ta Veli Kavlak için yeni karar
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05 Temmuz 2018 11:57
Beşiktaş'ta talihsiz sakatlığının ardından toparlanamayan Veli Kavlak'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mart 2015'e kadar Beşiktaş orta sahasının banko oyuncusu olan Veli Kavlak, altyapıya gönderildi.

Geçirdiği omuz sakatlığından sonra bir türlü toparlanamayan Veli Kavlak, Şenol Güneş tarafından kamp kadrosuna alınmadı.

Maddi konularda henüz kulüple anlaşamadığı için kulüpten ayrılmayan Veli Kavlak, Beşiktaş'ın Fulya'daki altyapı tesislerinde çalışıyor.

29 yaşındaki Veli Kavlak'ın sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Bu arada Veli Kavlak, Instagram hesabından Fulya'dan fotoğraflar paylaştı.

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