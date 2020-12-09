Beşiktaş'ta Valentin Rosier mutluluğu

Beşiktaş'ta Sporting'den kiralanan Valentin Rosier, sergideliği performansıyla teknik ekibi mutlu ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier mutluluğu
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09 Aralık 2020 12:59
Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı Valentin Rosier, kısa sürede takıma adapte olup etkili bir görüntü sergilemişti.

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek hattını oldukça iyi dolduran Fransız futbolcu, takım çalışmalarının da yıldızı... Dünkü idmanda da hızını ve tekniğini konuşturan Rosier, performansıyla teknik ekibi mutlu ediyor.



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