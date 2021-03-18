Beşiktaş'ta Valentin Rosier hayran bıraktı

Sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den kiralanan Valentin Rosier, etkili performansına ek olarak saha içerisinde takım arkadaşlarını sahiplenmesi sebebiyle de taraftarı memnun ediyor.



Önceki akşam Başakşehir'le oynanan mücadele sırasında gerilimin arttığı anlarda devreye giren Fransız sağ bek, hırsıyla Siyah-Beyazlı futbolseverleri memnun etti.



Taraftarlar, takımın en sevilen isimlerinden biri olan Valentin Rosier'in sezon sonunda bonservisinin alınmasını istiyor.



