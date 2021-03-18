Beşiktaş'ta Valentin Rosier hayran bıraktı

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosunda yer alan Valentin Rosier, performansı ve hareketleriyle hayran bırakmaya devam ediyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier hayran bıraktı
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18 Mart 2021 10:51
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den kiralanan Valentin Rosier, etkili performansına ek olarak saha içerisinde takım arkadaşlarını sahiplenmesi sebebiyle de taraftarı memnun ediyor.

Önceki akşam Başakşehir'le oynanan mücadele sırasında gerilimin arttığı anlarda devreye giren Fransız sağ bek, hırsıyla Siyah-Beyazlı futbolseverleri memnun etti.

Taraftarlar, takımın en sevilen isimlerinden biri olan Valentin Rosier'in sezon sonunda bonservisinin alınmasını istiyor.



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