Beşiktaş'ta Valentin Rosier 1 numara

Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak kadrosunda bulunan

Valentin Rosier, Rachid

Ghezzal ve Francisco Montero

üçlüsü arasında önceliğini belirledi.



Siyah-beyazlılar, üç oyuncuyu da kadrosunda tutmak istiyor ancak

ekonomik koşullar

gereği yaz döneminde bütçenin azalacağı

beklenirken

, işi zor olan Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği ilk isim sağ bek Rosier.



24 yaşındaki Fransız oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran

Kartal, Portekiz ekibi Sporting

ile görüşmelere devam ediyor.





Yönetim sezon sona ermeden

işi bitirerek taraftarına

da sürpriz yapmak

istiyor.

Bonservisle olmaması halinde Rosier için 1 yıl daha kiralık seçeneği masaya koyulacak.