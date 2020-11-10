Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın son şansı

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yokluğu sonrasında kaledeki göreci Utku Yuvakuran devralacak

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın son şansı
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10 Kasım 2020 10:02
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak.

Cezasının iki maç olması halinde Fenerbahçe derbisinde de görev yapamayacak genç eldivenin yerine Utku Yuvakuran forma giyecek.

Gaziantep mücadelesinde 2 gol yiyen Utku'nun, aradığı şans ayağına geldi. Genç file bekçisi, zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında iyi performans göstermesi halinde ilk 11'de Ersin'in yerine kalıcı olabilir.



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