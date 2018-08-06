Beşiktaş'ta UEFA kadrosu yenilendi!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi LASK Linz ile oynayacak Beşiktaş, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
B36 Torshavn eşleşmesinde kadroya dahil edilmeyen Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe LASK Linz maçlarının kadrosuna dahil edilirken yeni transfer Enzo Roco'nun da ismi UEFA'ya yazıldı.
ÜÇ İSİM KADRODA YER ALMADI
Siyah beyazlı ekipte Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba Hutchinson ise kadroda yer almadı.
Beşiktaş, LASK Linz ile 9 Ağustos'ta İstanbul'da, 17 Ağustos'ta ise Avusturya'da karşılaşacak.
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B36 Torshavn eşleşmesinde kadroya dahil edilmeyen Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe LASK Linz maçlarının kadrosuna dahil edilirken yeni transfer Enzo Roco'nun da ismi UEFA'ya yazıldı.
ÜÇ İSİM KADRODA YER ALMADI
Siyah beyazlı ekipte Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba Hutchinson ise kadroda yer almadı.
Beşiktaş, LASK Linz ile 9 Ağustos'ta İstanbul'da, 17 Ağustos'ta ise Avusturya'da karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın