Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istemediği Roco, Mirin ve Douglas toplam 5.6 milyon Euro'yu aşan garanti kontratlarını bırakmaya yanaşmıyor. Siyah-Beyazlı yönetim ise bu oyuncularla anlaşarak sözleşmelerini fesh etmek istiyor. Beşiktaş bu oyuncularla sürekli görüşüyor ancak 3 futbolcu da bol sıfırlı sözleşmelerinden vazgeçmiyor.
Beşiktaş'ta üç oyuncuda 5.6 milyon euroluk sıkıntı
Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın istemediği Roco, Mirin ve Douglas toplam 5.6 milyon Euro'yu aşan garanti kontratlarını bırakmaya sıcak bakmıyor.
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05 Eylül 2020 11:50
Beşiktaş
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