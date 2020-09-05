Beşiktaş'ta üç oyuncuda 5.6 milyon euroluk sıkıntı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istemediği Roco, Mirin ve Douglas toplam 5.6 milyon Euro'yu aşan garanti kontratlarını bırakmaya yanaşmıyor. Siyah-Beyazlı yönetim ise bu oyuncularla anlaşarak sözleşmelerini fesh etmek istiyor. Beşiktaş bu oyuncularla sürekli görüşüyor ancak 3 futbolcu da bol sıfırlı sözleşmelerinden vazgeçmiyor.



